Nowe gry na PS4 i PS5. 11 ciekawych premier tego tygodnia

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Ten tydzień będzie wyjątkowo obfity w nowe gry. Na PS4 i PS5 zadebiutuje aż jedenaście produkcji, z czego parę z nich to głośne tytuły.

Premiery gier tego tygodnia zapowiadają się wyjątkowo dobrze. Wcześniej w podobnym terminie debiutowało maksymalnie kilka produkcji, a teraz do czynienia mamy z aż jedenastoma tytułami. Na PS4 i PS5 ukażą się nowe gry, wśród których prawdopodobnie znajdziecie coś dla siebie.

25 maja ma miejsce aż pięć premier. Tego dnia zagramy w dobrze zapowiadające się Biomutant i to właśnie ten tytuł jest największym debiutem najbliższych dni. Kto wie, może to właśnie twór Experiment 101 będzie czarnym koniem growych premier tego roku?

Tego samego dnia ukażą się również Capcom Arcade Stadium, Final Fantasy XIV Online, King of Seas i niespodzianka ostatnich tygodni, czyli Saint’s Row The Third Remastered.

Na kolejne premiery poczekamy dwa dni. 27 maja zagramy w Earth Defense Force: World Brothers i Super Bomberman R Online. Pierwsza produkcja to growe wcielenie horrorów z wielkimi owadami w roli głównej, a druga to kolejna iteracja doskonale znanej marki Konami.

Premierowy tydzień zakończymy czterema mniejszymi tytułami. 28 maja dane nam będzie ograć Beautiful Desolation, Gold Rush: The Game i Wonderboy: Asha in Monster Land. Dodatkowo tego dnia debiutuje też dobrze oceniane Song Of Horror, z którym powinien zapoznać się każdy fan klasycznego straszenia.

Na nudę nie będziemy narzekać i czeka nas wyjątkowo różnorodny tydzień.