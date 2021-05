Growe podsumowanie dnia – spekulacje o GTA VI, next-genowy patch TLoU 2 na PS5 oraz kolejne dobroci od Sony

To był dzień! Bez wątpienia gracze mogli dzisiaj usłyszeć o naprawdę świetnych wieściach ze świata gamingu. Posiadacze PS5 nieoczekiwanie otrzymali next-genowy patch do TLoU 2. PlayStation w związku z trwającym Days of Play obdarowało swoich abonentów PS Plus darmowym multiplayerem na weekend oraz możemy skorzystać z wielu świetnych promocji w PS Plus.

Dzisiaj mogliśmy dla Was napisać także o grach z serii Grand Theft Auto. Fani cyklu z całego świata doszukują się w dokumentach wydawcy wskazówek dotyczących premiery GTA VI. Oprócz tego w „piątce” został ustanowiony nowy rekord, którego na pewno w najbliższym czasie nikt nie pobije.

O Resident Evil Village nie przestaje być głośno. Na Steamie odnaleziono wskazówki dotyczące ewentualnych dodatków do gry. Wielbicielom Residenta przychodzą coraz to dziwniejsze pomysły, dlatego powstał mod zmieniający gracza w Lady Dimitrescu. Na łamach serwisu publikowaliśmy dziś więcej ciekawych wiadomości, dlatego sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie przegapiliście.

