GTA V kolejny raz rozbiło bank. Kolosalne wyniki finansowe serii

Take-Two pochwaliło się rekordowymi wynikami sprzedażowymi GTA V. W związku z tym cała seria zawdzięcza piątej odsłonie prawie połowę całkowitej ilości sprzedanych sztuk.

Choć GTA V wyszło w 2013 roku, do dzisiaj ciężko pobić rekordy, które produkcja osiągnęła. Mimo to, że gra ma prawie 8 lat, to od wczoraj wiemy o kolejnej dacie premiery, tym razem na konsolach obecnej generacji. Jak się okazuje, wieloletnia praca deweloperów się opłacała, przez co mają kolejne powody do otwierania szampana.

Take-Two poinformowało w raporcie finansowym, że piąta część Grand Theft Auto sprzedała się w zawrotnej ilość 145 milionów egzemplarzy. Warto zaznaczyć, że w ostatnim kwartale gracze zakupili aż 5 milionów, co jest świetnym wynikiem. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu tytuł mogliśmy za darmo odebrać w Epic Games Store, co spowodowało nawet przeciążenia serwerów platformy.

Innym ważnym osiągnięciem „piątki” jest jest całkowity wkład w ilość sprzedanych gier z całego cyklu. Wydawca potwierdził, że jej sprzedaż wynosi 42% wszystkich sztuk GTA zakupionych na całym świecie (345 milionów kopii).

Bez wątpienia możemy tylko gratulować takiego sukcesu. Obecnie omawiana w artykule gra jest drugą najlepiej sprzedającą się produkcją w historii. Na pierwszym miejscu od dłuższego czasu króluje Minecraft i jego ponad 200 milionów sprzedanych sztuk. Nie zdziwię się, jeżeli jednak już niedługo Rockstar Games przyczyni się do rotacji miejsc na podium.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.