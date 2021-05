Promocje na Days of Play 2021. Pierwszy raz gry ekskluzywne na PS5 kupimy taniej

Sony potwierdziło kilkanaście produkcji, których należy się spodziewać na wyprzedaży z okazji Days of Play 2021. Są wśród nich tytuły ekskluzywne na PS5.

Nowa edycja Days of Play wystartowała i na graczy czeka ogrom atrakcji. Trwa specjalne wydarzenie społecznościowe, wkrótce rozpocznie się darmowy weekend, a dodatkowo PlayStation szykuje promocje.

Już za tydzień wystartują spore przeceny w PS Store. Co więcej, będą one dość wyjątkowe. Poza starszymi tytułami i grami multiplatformowymi, doczekamy się też obniżek tytułów ekskluzywnych dla PlayStation 5. Wcześniej nie doczekały się one przecen w PS Store, więc jeśli nie lubicie pudełek lub macie konsolę Digital, będzie mogli zgarnąć je w lepszych cenach.

Promocje na Days of Play 2021

Poniżej znajdziecie listę niektórych gier, które kupimy taniej. Dodatkowo należy spodziewać się przecen na abonament PlayStation Plus.

Gry na PlayStation 4:

Ghost of Tsushima

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Predator: Hunting Grounds

Sackboy: Wielka Przygoda

The Last of Us Part II

Wybrany gry z katalogu PlayStation Hits, między innymi God of War i Uncharted 4: Kres Złodzieja

Gry na PlayStation 5:

Demon’s Souls

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: Ultimate Edition

Sackboy: Wielka Przygoda

The Nioh Collection

Oczywiście lista przecenionych gier będzie większa. Promocje wystartują już za tydzień, 26 maja. Wtedy też należy spodziewać się ujawnienia oferty PlayStation Plus.

