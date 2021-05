Przeszedł GTA V bez otrzymania obrażeń. Ten gameplay warto zobaczyć

Po kilkudziesięciu próbach w końcu udało się jednemu graczowi przejść GTA V nie tylko bez żadnej swojej śmierci, ale także bez otrzymania jakichkolwiek obrażeń. Całość została nagrana i udostępniona w internecie.

Społeczność GTA V i GTA Online nie przestanie mnie chyba nigdy zadziwiać. Wczoraj pisaliśmy o nietypowym wyzwaniu wyciągnięcia łodzi podwodnej spod powierzchni morza, a dzisiaj przychodzimy do Was z kolejną ciekawostką. W serwisie YouTube opublikowano niecodzienne osiągnięcie – ukończono tryb singleplayer bez otrzymania jakichkolwiek obrażeń.

Dokonał tego użytkownik UnNameD, któremu zajęło to aż 48 prób. Ta ostatnia zajęła mu aż (lub jedynie) około 9 godzin. Całość nagrania autor podzielił na 3 części, które możecie zobaczyć poniżej.

Warto wspomnieć, że do swoich podejść śmiałek korzystał z lekko zmodyfikowanej wersji gry. Dla swojej wygody zainstalował mody One-Hit Knock-Out, który pozbawił głównych bohaterów pancerza i obniża ich punkty zdrowia do 1 HP. W związku z tym UnNameD wiedział od razu, kiedy otrzymałby ewentualne obrażenia. Dzięki temu zaoszczędził on sporo czasu przy poprzednich próbach.

Bez wątpienia trudno będzie dokonać tego samego drugi raz. Z pewnością jedynym możliwym do pobicia rekordem będzie ilość czasu, która pochłonęła na wykonanie challenge’u. Nie zdziwię się, jeżeli jednak w najbliższym czasie będziemy pisać o ustanowieniu lepszego wyniku. Cóż, czas na pewno pokaże.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.