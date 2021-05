Pozwy przeciwko CD Projekt i Cyberpunk 2077. Sąd w USA podejmuje ważną decyzję

W związku z niedorobionym stanem Cyberpunk 2077 na premierę doszło do złożenia kilku pozwów przeciwko CD Projekt RED. Amerykański sąd postanowił je skonsolidować tak, aby były rozpatrywane w ramach jednego ewentualnego postepowania sądowego.

Wydawało się, że w ostatnim czasie sprawa najnowszej produkcji CD Projekt RED ucichła w mediach. Jeżeli w jakiś sposób nie jesteście w temacie, przypominamy o tym, że gra na premierę posiadała wiele błędów i nie radziła sobie dobrze z optymalizacją. Z tego powodu zostało złożonych kilka pozwów przeciwko polskiej spółce. Dzisiaj dowiedzieliśmy się dalszych komunikatów na ten temat.

Jak podaje amerykański sąd, doszło do konsolidacji łącznie 4 pozwów złożonych przez tamtejsze kancelarie prawne i wybrano wiodącego powoda. Dzięki temu unikniemy ewentualnych wielu niezależnych rozpraw w związku z tymi samymi oskarżeniami wobec rodzimego giganta. Proces sądowy odbędzie się w ramach jednego postępowania.

Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że obecne załatanie gry postawi CD Projekt w lepszym świetle na sali sądowej. Wiele ostatnich patchy Cyberpunka sprawiło, że produkcja działa zdecydowanie lepiej. Mimo to, w dalszym ciągu tytuł nie powrócił na wirtualne półki PS Store. Spodziewałbym się jednak, że to w niedalekiej przyszłości powinno się zmienić. Jeżeli będziemy mieli nowe wiadomości w tej sprawie, na pewno Was o tym poinformujemy.

