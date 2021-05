PS Plus czerwiec 2021 – oferta i gry. Jeszcze tydzień, gracze zaczynają typować

Oferta PS Plus czerwiec 2021 zostanie ujawniona już za tydzień. Gracze zaczynają typować tytuły i wkrótce dowiemy się, czy mają rację.

Jak co miesiąc, gracze zaczynają dzielić się swoimi predykcjami odnośnie zbliżającego się ujawnienia oferty Plusa. Na forum Reddit pojawił się wątek z typami konkretnych gier, które mogą pojawić się w czerwcowym zestawie.

Co według graczy przyniesie oferta PS Plus na czerwiec 2021? Póki co padły takie tytuły jak Metro Exodus, Uncharted Lost Legacy czy nawet Godfall. Co więcej, powracają też typy z zeszłego miesiąca jak Terminator: Resistance Enhanced i Sekiro: Shadows Die Twice. Wszystko to to głównie gdybania, choć Sekiro pojawiło się w przecieku sprzed kilku miesięcy.

Wszystko stanie się jasne już za tydzień. 26 maja Sony powinno ogłosić nadchodzącą ofertę, choć niewykluczone, że stanie się to trochę później lub wcześniej. Niemniej wydawca przyzwyczaił graczy do ujawnień w tym terminie i wtedy też należy spodziewać się podania zestawu czerwcowych tytułów.

Niewykluczone, że nowa oferta będzie wyjątkowo mocna. Trwają aktualnie Days of Play 2021 i w trakcie zeszłorocznego wydarzenia otrzymaliśmy dwie ogromne produkcje, czyli Call of Duty: WWII i Star Wars Battlefont 2. Nie zdziwiłbym się, gdyby Sony tym razem również zaoferowało bardzo mocne gry, aby świętować Days of Play.

Przy okazji pamiętajcie, że wciąż możecie odebrać gry z majowej oferty PS Plus. Dzięki niej możemy przypisać do swojego konta Battlefield V, Stranded Deep i Wreckfest.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.