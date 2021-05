Nowe gry na PS4 i PS5. PlayStation prezentuje mocne premiery na najbliższe dni

Na PS4 i PS5 zmierzają w tym tygodniu nowe gry. PlayStation zaprezentowało zbliżające się debiuty na nowym materiale wideo.

Do premiery najbliższego tytułu ekskluzywnego na PlayStation, Ratchet & Clank: Rift Apart, zostało jeszcze trochę czasu. Nie oznacza to, że będziemy się nudzić w ciągu najbliższych tygodni. Co to, to nie.

Nadchodzące dni przyniosą nam kilka ciekawych debiutów. Znajdzie się coś dla fanów horroru, survivalu, rywalizacji i nie tylko. Nowe gry nie pozwolą Wam się nudzić.

Już od dziś możecie grać w Outbreak: Endless Nightmare. Jeśli nie dość Wam strachu po udanym Resident Evil Village, może warto dać szansę tej produkcji. Survival Horror od Dead Drop Studios miesza w sobie klasykę gatunku oraz elementy gry roguelike.

20 maja z kolei będzie mogli nieco odsapnąć od napiętej atmosfery. Just Die Already to sympatyczny tytuł, w którym wcielamy się w emeryta próbującego przetrwać w nieprzyjaznym świecie. Kolorowa produkcja nieraz wywoła uśmiech na Waszej twarzy, a jeśli macie ochotę, możecie ją ograć ze znajomymi.

W sieci zagramy też w Knockout City. Gra debiutuje pod patronatem Electronic Arts już 21 maja. Co więcej, przez 10 dni od premiery, każdy chętny będzie mógł sprawdzić ją zupełnie za darmo każdy chętny gracz. Jeśli lubicie nietypowe produkcje drużynowe, może warto spróbować.

Ostatniej premiery tygodnia chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Po długim oczekiwaniu, Rust w wersji na konsole wreszcie trafi do graczy. To jeden z najpopularniejszych i moim zdaniem najlepszych survivali, który przyniesie Wam równie dużo radości, co frustracji po utracie całego dobytku. Jeśli należycie do nerwowych graczy, przygotujcie sobie napar z melisy.

Poniżej znajdziecie prezentację nadchodzących premier od PlayStation Access.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.