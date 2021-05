The Last of Us 2 – gracz zajrzał w miejsca, których nie przewidzieli twórcy [WIDEO]

Pewien gracz postanowił dokładnie zbadać kilka scen z The Last of Us 2. Na wideo zobaczymy parę ciekawostek i niedoróbek. Jeśli jeszcze nie graliście, uważajcie na mocne spoilery fabularne.

Sequel świetnego The Last of Us jest z nami już od prawie roku, a gracze nadal znajdują w nim nowe ciekawostki. Nic dziwnego, wszak to w końcu gra Naughty Dog, które lubi ukrywać w swoich tytułach różne smaczki.

Youtuber Speclizer może być już znany naszym czytelnikom. Parę miesięcy temu podrzucaliśmy Wam jego materiał, w którym zaprezentował kilka nieznanych detali ukrytych w The Last of Us 2. Teraz postanowił powtórzyć swój wyczyn.

Speclizer zmodował swoją konsolę i grę, aby móc odblokować kamerę i zajrzeć w miejsca, które ukryli przez wzrokiem graczy twórcy. Dzięki temu możemy rzucić okiem na parę ważniejszych scen, takich jak chociażby śmierć ojca Abby, zasadzkę zastawioną przez zarażonego i ostatnią scenę z gry.

Naturalnie spora część z ciekawostek to bardziej zakulisowy rzut oka na poziomy, niż pełnoprawne easter eggi. Warto zwrócić uwagę chociażby na fakt, że wiele lokacji to w praktyce pomieszczenia zawieszone pośrodku wielkiej pustki.

Dzięki filmikowi możemy przyjrzeć się też kilku innym detalom i sztuczkom, które wykorzystali twórcy przy projektowaniu gry. Jeśli ciekawią Was takie smaczki, zdecydowanie warto zapoznać się z poniższym materiałem.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.