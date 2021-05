Zobaczcie pokaz broni z Ratchet & Clank: Rift Apart. Będzie z czego strzelać!

W Ratchet & Clank: Rift Apart nie zabraknie różnorodnego uzbrojenia. Insomniac zaprezentowało kilka efektownych spluw z nadchodzącej gry.

Najnowsza odsłona Ratchet & Clank z pewnością zadebiutuje w terminie. Insomniac niedawno ogłosiło, że ukończyło prace nad grą, więc możemy być zupełnie spokojni o planowany debiut.

Jeśli tytuł zmierza bez obsuwy do graczy, można raczyć ich kolejnymi materiałami z rozgrywki. Na kanale YouTube PlayStation pojawił się świeżutki zwiastun, na którym zaprezentowano kilka broni obecnych w Ratchet & Clank: Rift Apart. Jak na Ratcheta (oraz tym razem też Rivet) przystało, jest bardzo różnorodnie.

Najbardziej podstawowym (i najmniej niebezpiecznym) narzędziem Lombaksów jest urządzenie do przenoszenia się między wymiarami. Podróże przez różnorodne światy to spora nowość w Rift Apart i rzekomo robią one świetny użytek z dysku SSD PlayStation 5.

Na zwiastunie widzimy również parę bardziej śmiercionośnych pukawek: od szybkostrzelnego karabinu, przez miotacz błyskawic i strzelbę aż po broń zamrażającą i inne, wyjątkowo potężne spluwy.

Oczywiście w zwiastunie nie ujawniono całego arsenału dostępnego dla grywalnych Lombaksów. Seria Ratchet & Clank słynie z bardzo wymyślnego uzbrojenia i zdradzania pełnej kolekcji broni przed premierą nie ma większego sensu. Niemniej już teraz widać, że zdecydowanie będzie z czego strzelać i Ratchet oraz Rivet zasieją postrach w szeregu wrogich robotów i kosmitów.

Jeśli chcecie zobaczyć wymienione wyżej bronie i gadżety w akcji, poniżej znajdziecie omawiany zwiastun.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.