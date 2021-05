The Last of Us 2 ulepszone na PS5! Next-genowy patch już dostępny

Nieoczekiwanie PlayStation poinformowało o wydaniu aktualizacji The Last of Us Part II stworzonej z myślą o posiadaczach PS5. Update wprowadza wiele korzyści płynących z możliwości konsoli obecnej generacji Sony.

O next-genowej aktualizacji The Last of Us Part II mówiło się już od dłuższego czasu. Do tej pory jednak nie znaliśmy daty premiery. Na szczęście posiadacze PlayStation 5 nie muszą dłużej czekać, ponieważ już teraz mogą zaktualizować swoje kopii gry.

Jak informuje producent japońskiej konsoli, łatka 1.08 wprowadza między innymi możliwość wybrania docelowej ilości klatek na sekundę. Odpowiednio możemy skorzystać z opcji 30 lub 60 FPS. Oprócz tego produkcja wspiera także renderowanie obrazu o wyższej rozdzielczości, niż dotychczas. Warto nadmienić również, że i czasy ładowania powinny być znacząco krótsze.

Bez wątpienia to świetny powód, by wrócić do TLoU 2. Jeżeli posiadacie tę grę i konsolę, zachęcamy do sprawdzenia i pochwalenia się w komentarzach, jak omawiany w artykule patch sprawuje się na PS5.

Na pewno gracze ucieszą się z tej niespodzianki i z chęcią będą w przyszłości dostawać kolejne. Miejmy nadzieję, że Sony zachowa inne, świetne wiadomości na najbliższy letni pokaz, który powinien odbyć się już za kilka-kilkanaście tygodni.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.