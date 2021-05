Opóźnienia dotyczą już nawet gamingowych butów

Niedawno zapowiedziane buty wzorowane na marce PlayStation zostały opóźnione. Na szczęście obuwie tworzone przez Nike trafi do sklepów niecały miesiąc później po swojej pierwotnie planowanej dacie premiery.

Opóźnienia w branży growej są czymś zupełnie normalnym. Deweloperzy bardzo często przy tworzeniu gier napotykają na nieprzewidziane problemy. W związku z tym już niejednokrotnie słyszeliśmy o przesunięciu premier nawet i tych największych tytułów. O dziwo, ten temat spotkał się teraz z niedawno zapowiedzianymi akcesorium dla fanów PlayStation.

Jak podaje serwis Sneakers Freaker, buty tworzone we współpracy z Nike doczekają się nieplanowanego odwleczenia w czasie. Przypomnijmy, że obuwie pierwotnie miało trafić do sprzedaży za ponad tydzień, 27 maja 2021 roku. Niestety, będziemy musieli jeszcze trochę wytrzymać, bowiem premierę przesunięto na 17 czerwca.

Producent omawianych w newsie butów nie podał żadnego konkretnego powodu, przez który doszło do opóźnienia. Moglibyśmy spekulować w tej sprawie, jednakże wydaje się to być niemożliwym do osądzenia. Miejmy nadzieję, że do podobnych sytuacji nie dojdzie w przyszłości i wszyscy chcący zakupić sneakersy ze zdjęcia powyżej doczekają się w końcu zakupu.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.