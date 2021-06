DoGRYwka – kolejne studio zakupem PlayStation, nowa wersja Ghost of Tsushima i pierwsze wieści o Far Cry 7

Ghost of Tshushima niespodziewanie otrzyma nową wersję. Wszyscy oczekiwali niezależnego dodatku lub portu gry na PC, a okazuje się, że będzie zupełnie inaczej.

Nie zabrakło też innych tematów związanych z marką PlayStation. Japoński oddział tego growego giganta pospieszył się z ogłoszeniem bardzo ważnego zakupu. Gracze powinni w niedalekiej przyszłości otrzymać jeszcze większej remasterów i remake’ów gier na PS4 i PS5.

Choć Far Cry 6 jeszcze nie wyszło, to już do sieci trafiły pierwsze plotki na temat sequela. Jeżeli się potwierdzą, siódma odsłona skręci w zupełnie inną stronę względem swoich poprzedniczek. To tylko kilka z najciekawszych newsów tego dnia, dlatego sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie pominęliście.