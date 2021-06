Nowe gry na PS4 i PS5 tego tygodnia. Odświeżony DOOM i dwa nietypowe tytuły

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Jak co tydzień na kanale PlayStation Access zadebiutował nowy materiał z nowościami na konsole PS4 i PS5. Oto nowe gry i ich ulepszone wersje, w które będziecie mogli zagrać już zaraz.

W najnowszym odcinku serii ze wspomnianego kanału wyjątkowo poświęcono czas jedynie trzem produkcjom. Co jeszcze ciekawsze, na pierwszy ogień poszedł tytuł, który nie jest do końca nowy, a po prostu otrzymał patch, dzięki któremu prezentuje się znacznie lepiej. Nie przedłużając, zobaczcie jakie nowe gry czekają na Was:

Nie dziwię się jednak, że DOOM Eternal znalazł się w powyższym zestawieniu. Już dziś dostępna jest darmowa aktualizacja, która wprowadza na PS5 nowe tryby graficzne. Zagracie w nawet 120 FPS-ach lub z obsługą Ray Tracingu i 60 klatkach na sekundę. Sam jestem wielkim fanem najnowszego DOOMa, dlatego zachęcam wszystkich do sprawdzenia FPS-a, ponieważ śmiało mogę tutaj mówić o najlepszej grze z całej serii.

Curved Space to twin-stick shooter, w którym wcielimy się w pilota statku kosmicznego. Naszym zadaniem jest walka z krwiożerczymi pająkami z innego świata. Prosta oprawa wizualna nie powinna nikogo odrażać, ponieważ prezentuje się w mojej opinii naprawdę dobrze. Ważnym aspektem jest też fakt nietypowej geometrii poziomów, co tylko urozmaica rozgrywkę. Tytuł dostępny jest do zakupu od dzisiaj.

Na sam koniec zaprezentowano nam Doki Doki Literature Club Plus, czyli visual novelkę w stylistyce znanej z mang i anime. Wcielamy się w tej produkcji w chłopca, który dopiero dołączył do klubu literackiego w swoim liceum. Poznaje tam garstkę dziewczyn, a te niedługo potem zwierzają mu się ze swoich problemów. Produkcja porusza poważną tematykę i nie należy jej mylić z podobnymi tytułami, polegającymi na flirtowaniu z innymi postaciami. Zakupimy ten tytuł dopiero od jutra, 30 czerwca 2021.