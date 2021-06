Gracze oczekują na premierę Far Cry 6, a w tym czasie w sieci pojawiły się już wieści o Far Cry 7. Znany dziennikarz uchylił rąbka tajemnicy.

Nowy Far Cry raczej nie będzie oczekiwaną przez graczy rewolucją. O ile Ubisoft zadbało o kilka ciekawych nowości, Far Cry 6 wciąż zdaje się prezentować znamienne dla cyklu założenia. Wielka mapa, masa aktywności pobocznych, sporo swobody i charyzmatyczny antagonista to już standard. Najwięksi fani serii będą zadowoleni, a gracze znudzeni formułą raczej nie mają większych powodów do ekscytacji.

Na szczęście wygląda na to, że Far Cry 7 może przynieść ze sobą upragniony powiew świeżości. Znany dziennikarz, Jason Schreier, zdradził w podcaście TripleClick ciekawą informacje o dalekiej od premiery grze, a raczej o jej założeniach.

Według informacji Jasona, Ubisoft zamierza zmienić kierunek cyklu. Schreier nie podał konkretów, jednak dodatkowy kontekst nasuwa się sam. Twórcy zapewne chcą pójść w zupełnie inną stronę w kwestii projektowania rozgrywki. Spodziewałbym się zmian na kształt tych wprowadzonych w serii Assassin’s Creed. Fundamenty pozostaną te same, ale rozgrywka uległaby przebudowie. Oczywiście teraz możemy tylko gdybać.

Nie ma co się oszukiwać – Far Cry stoi w miejscu. Wprowadzane przez Ubisoft, malutkie nowości nie sprawiają, że każda nowa odsłona serii sprawia wrażenie zupełnie świeżego doświadczenia. O ile formuła zabawy może się podobać, aktualnie jest już po prostu mało odkrywcza.

Oczywiście wieści od Jasona należy traktować z dystansem. O ile jest on bardzo wiarygodnym źródłem przecieków, produkcja Far Cry 7 zapewne nawet jeszcze nie ruszyła pełną parą. Cały projekt i jego założenia mogą ulec zmianie w ciągu najbliższych paru lat. Zmiana kierunku wyszłaby jednak serii na dobre.