Battlefield 2042 jednak z trybem battle royale, ale nie do końca takim, jaki znamy

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

DICE potwierdziło, że Battlefield 2042 otrzyma swego rodzaju tryb battle royale. Co ciekawe, ma on zaoferować świeże podejście do tematu.

Nowy Battlefield zaoferuje doświadczenie zbliżone do tego, które znamy z poprzednich odsłon, ale z paroma urozmaiceniami. Nowa część serii przynosi ze sobą masę możliwości i wiemy już, że BF2042 zaoferuje przynajmniej jeden, wyjątkowy tryb rozgrywki. Co więcej, nadchodząca strzelanka od DICE otrzyma swój własny battle royale.

Tom Henderson podzielił się informacjami opublikowanymi w Play Magazine. Potwierdzono w nim, że tryb Hazard Zone z Battlefield 2042 to w istocie battle royale, ale dość nietypowy. DICE rzekomo pokusiło się o podejście do tematu, na które mogła sobie pozwolić tylko seria Battlefield. O jakie podejście konkretnie chodzi? Tego jeszcze nie wiemy.

Henderson twierdzi, że Hazard Zone to w gruncie rzeczy nadal battle royale i jeśli zajdzie potrzeba, DICE może przerobić go tak, aby przypominał bardziej tradycyjną wersję popularnego wariantu zabawy. Dodatkowo Henderson wspomniał, że standardowy BR może równie dobrze pojawić się w formie ograniczonego czasowo trybu lub jako dodatek w aktualizacji.

Miejmy nadzieję, że DICE faktycznie podejdzie do battle royale w świeży sposób. Gracze mają prawo czuć przesyt tym trybem i jeśli otrzymają kolejny, bliźniaczy wariant rozgrywki, raczej nie będą z niego korzystać (patrz – Burza Ognia z BFV). Czas pokaże, czy twórcom uda się wprowadzić powiew świeżości do gatunku.