Triss dostała uroczą suknię. Pobierajcie nowy mod do Wiedźmina 3

I tym razem przychodzimy do Was z kosmetyczną modyfikacją do Wiedźmin 3: Dziki Gon. Dziś chcemy przedstawić Wam piękną, kwiecistą suknię, którą może przyodziać Triss.

Choć Wiedźmin 3 jest naprawdę świetną grą i po tych 6 latach od jej premiery dalej warto do niej wracać, to można jej kilka rzeczy zarzucić. Między innymi fakt, że bohaterowie tej produkcji bardzo rzadko zmieniają swój ubiór. Na szczęście już niejednokrotnie czemuś takiemu mogła zaradzić społeczność modderska. Tak jest i w tym w przypadku. Oto modyfikacja Beautiful Dress for Triss autorstwa Aboo3238. Instalacja tego fanowskiego dodatku sprawi, że rudowłosa towarzyszka Geralta ubierze suknię przyozdobioną w kwieciste motywy. Zobaczcie sami, jak prezentuje się na poniższych screenach.

Warto wspomnieć, że twórca tej kreacji dał nam kilka wariantów do wyboru. Odpowiednio możemy pozbyć się wianka z włosów Triss lub podmienić jej bardziej roznegliżowane modele.

Beautiful Dress for Triss możecie pobrać stąd.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy opisujemy mod kosmetyczny do tej gry. Ostatnio na łamach naszego serwisu mogliście znaleźć np. nowy zestaw ubrań dla Ves, a także stary kostium Jaskra. Zachęcamy do tego typu zabaw z trzecim Wiedźminem, ponieważ jest to zawsze ciekawe urozmaicenie sobie produkcji.

Mieliście już wcześniej styczność z instalacją tego typu modyfikacji? Może natrafiliście wcześniej na jakieś warte uwagi? Pochwalcie się w komentarzach.