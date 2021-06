Japoński oddział PlayStation przypadkiem zdradził przejęcie kolejnego studia. Sony nie próżnuje i uzupełnia swój katalog deweloperów. Do PS Studios dołączy Bluepoint Games.

Sony poszło na spore zakupy. Niedawno pisaliśmy o potwierdzeniu przejęcia Housemarque, ale cała sprawa jest jeszcze ciekawsza. Wygląda na to, że ktoś z japońskiego oddziału PlayStation trochę się zagapił.

Na Twitterze pojawił się post ogłaszający przejęcie Housemarque, ale załączona grafika mówi o Bluepoint Games. Wpis został już oczywiście usunięty i zastąpiono go tym z odpowiednik obrazkiem. Cóż, wygląda na to, że Sony przypadkiem ujawniło swój kolejny ruch.

Możemy z całą pewnością powiedzieć, że powyższa grafika nie jest fałszywa. Zwróćmy uwagę, że dostawiono do niej wycinek zrzutu ekranu z remake’u Demon’s Souls. Co więcej, żartowniś nie miałby czasu na przygotowanie fałszywego obrazka, bowiem niefortunne (dla Sony) ogłoszenie pojawiło się dokładnie wtedy, kiedy wpis na blogu PlayStation.

Cóż, póki co musimy zaczekać na oficjalne powitanie Bluepoint w rodzinie PS Studios. Teraz jest to już tylko kwestią czasu. O przejęciu mówiło się zresztą już od paru lat i fani studia zdecydowanie mają się z czego cieszyć. To bardzo cenny nabytek dla PS Studios i całego Sony. Miejmy nadzieję, że mistrzowie remake’ów szykują też nowy projekt, który przywróci do życia kolejnego klasyka.