PlayStation zamyka usta insiderom. Widać pierwsze skutki, informatorka znika z sieci

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

PlayStation postanowiło wziąć się za pojawiające się na forach przecieki. Jedna z najbardziej wiarygodnych informatorek zniknęła z sieci.

Przecieki to nieodłączna część branży growej. Wiele projektów dużych studiów pojawia się w sieci na długo przed oficjalnym ogłoszeniem. Niektórzy wydawcy dobrze się jednak zabezpieczają przed wyciekami wrażliwych informacji. Warto tu wyróżnić chociażby Nintendo czy Sony.

W tym drugim przypadku można się jednak natknąć na pojedyncze przecieki. Wygląda na to, że Sony postanowiło ograniczyć je do minimum. Jak donoszą użytkownicy ResetEra, znana informatorka, Navtra, usunęła swoje konto na forum. Publikowała na nim przecieki z obozu Sony i nie tylko.

Swoją decyzję uzasadniła obawą przed wykryciem. Podobno wydawca był bliski ujawnienia jej tożsamości. Jeśli informatorka jest powiązana bezpośrednio z PlayStation, wpakowałaby się w gigantyczne tarapaty, gdyby odkryto, że publikuje istotne dla firmy informacje.

Navtra odpowiadała za całą masę ostatecznie potwierdzonych przecieków. Warto tu wyróżnić chociażby ujawnienie Death Stranding: Director’s Cut przed oficjalnym ogłoszeniem, wskazanie terminu prezentacji Final Fantasy XVI i opublikowanie informacji o souls-like’owym Final Fantasy na długo przed E3 2021.

Ostatnie przecieki z obozu PlayStation wzbudziły też wiele wątpliwości ze strony informatorów i chociażby Shpeshal Nick wspominał, że ktoś najpewniej wpadnie w tarapaty przez doniesienia o Ghost of Ikishima.

Oczywiście przecieki będą pojawiać się zawsze. Jeśli nie opublikują ich informatorzy, to zrobi to wkurzony na pracodawców deweloper (tak, takie przypadki miały już miejsce) lub sam wydawca, jeśli pomyli mu się przeznaczona do publikacji grafika.