Nowa wersja Ghost of Tsushima to już pewniak. Szykujcie się na świeżutką zawartość

Ghost of Tsushima Director’s Cut zostało sklasyfikowane w systemie ratingowym ESRB. Poznaliśmy także platformy docelowe nowej wersji hitu znanego z konsol PlayStation.

W ostatnim czasie sporo się mówi o ponownym wydaniu Ghost of Tsushima. Jeszcze niedawno pisaliśmy o ewentualnym pojawieniu się gry na PC oraz o niezależnym dodatku fabularnym. A co by było, gdyby produkcja otrzymała wersję reżyserską?

Na stronie ESRB (amerykańsko-kanadyjskiej organizacji odpowiedzialnej za nadawanie oznaczeń grom wideo przed ich premierą) utworzono wpis dla Ghost of Tsushima Director’s Cut. Na tę informację natrafiliśmy przypadkowo na Twitterze we wpisie niejakiego Nibela. Wielu może się zastanawiać „Po co Tsushimie takie wydanie?”, a w zasadzie jest na to prosta odpowiedź.

Najwidoczniej twórcy chcą dodać do całości treści, których nie zdążyli lub z jakiegoś powodu nie mogli wcześniej wprowadzić. W związku z tym możemy się spodziewać nawet lekko inaczej poprowadzonej fabuły lub nawet jej końcówki. Pewnie nie zabrakłoby drobnych zmian, których wielu by nie wyłapało. Nie oczekiwałbym na miejscu graczy zmian w oprawie graficznej, ponieważ produkcja dziś prezentuje się świetnie.

Warto też wspomnieć, że na wymienionej wcześniej stronie możemy zobaczyć jedynie wzmianki o PS4 i PS5. W związku z tym na ten moment nie widzę ewentualnego portu na PC, o którym mówiło się już wcześniej. Nietypową sytuacją byłoby, gdyby na komputerach osobistych była tylko podstawowa wersja produkcji, a posiadacze konsol mogliby nacieszyć się Director’s Cut.