Na Switcha Pro jeszcze mamy poczekać, ale ponoć są już tworzone do niego akcesoria

Twórca zagranicznego kanału w serwisie YouTube poinformował na temat doniesień o premierze Nintendo Switch Pro. Według niego obecnie w Chinach trwają prace nad akcesoriami do konsoli, których premiera miałaby odbyć się dopiero przyszłym roku.

Jak informuje SegmentNext, na Twitterze zamieszczono wpis autorstwa SwitchUp, z którego dowiadujemy się kolejnych informacji w temacie nowej wersji konsoli Nintendo Switch. Ochrzczony już w mediach Switch Pro według treści jego tweeta miałby pojawić się w 2022 roku. Ten powołuje się na „wiarygodne źródło prosto z chińskiej firmy produkującej peryferia”. Sam autor wspomnianego wpisu ma nadzieję, że jednak jego słowa nie okażą się prawdą.

I just hope they’re wrong honestly — SwitchUp (@SwitchUpG) June 25, 2021

Osobiście chciałbym zobaczyć nowe wydanie Nintendo Switch w momencie, kiedy wszystko będzie już dopięte na ostatni guzik. Sam uważam, że rok 2022 jest wysoce prawdopodobny pod kątem wprowadzenia na rynek nowego sprzętu od Big N. Na ten moment sequel The Legend of Zelda: Breath of The Wild został zaplanowany właśnie na ten okres, dlatego nie zdziwię się, jeżeli Japończycy ponownie chcieliby użyć tej marki do zwiększenia sprzedaży ewentualnego ulepszonego modelu.

Należy jednak do każdej tego typu informacji podchodzić z dystansem. Prawda jest taka, że możemy przeciekowi z powyższego tweeta po prostu zaufać lub nie. Choć sam właściciel kanału SwitchUp wydaje mi się wiarygodną osobą, to nalezę do osób, które nie uwierzą, dopóki nie zobaczą na własne oczy.

A Wy co sądzicie w tym temacie? Zachęcam do dyskusji w komentarzach.