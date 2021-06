DoGRYwka – kontrowersje wokół Battlefield 6, nowe zabawki redańskiej armii w Wiedźmin 3 i setki zombie w Days Gone

Dzisiaj dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na temat zbliżającego się pokazu Battlefield 6. Nie obyło się bez plotek, a w jednej z nich była mowa o niepełnym cross-playu w grze. Możliwe, że otrzymamy tego potwierdzenie na środowym pokazie, o którym w końcu otrzymaliśmy kolejne informacje.

Mieliśmy też tę przyjemność napisać o łącznie trzech naprawdę dobrych modyfikacjach do kochanych przez Polaków produkcji. Mowa tutaj między innymi o jednym z pierwszych modów do Days Gone, który znacznie podniesie poziom trudności. Dwa kolejne to oczywiście fanowskie rozszerzenia do Wiedźmina 3. Niestety, okazuje się, że twórcy tego polskiego hitu mają ogromne problemy z powodu premiery Cyberpunka. Zagraniczny akcjonariusz chce dymisji części zarządu CD Projektu.

Warto też zainteresować się Bleak Faith: Forsaken, czyli mrocznym połączeniem Dark Souls z elementami znanymi z serii Assassin’s Creed. Na łamach naszego serwisu pisaliśmy jeszcze o wielu innych, ciekawych newsach, dlatego sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie przegapiliście.