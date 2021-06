W Days Gone możesz mieć 670 zombie na karku. Mod dla hardcorowców [WIDEO]

Od niedawna społeczność moderska zaczęła tworzyć modyfikacje do Days Gone. Choć gra nie jest długo w rękach graczy, powstało już wiele ciekawych modów. Kto chce utrudnić sobie grę jeszcze bardziej?

Modder Aigmir stworzył paczkę do Days Gone na PC o nazwie Massive (Challenging) Hordes. Znacznie zwiększa rozmiar hord w grze, co podnosi poziom trudności. Standardowy przedział rojów to od 50 do 500, a po instalacji jego dzieła będziemy mieli do czynienia z aż 280-600 naraz.

Co lepsze, twórcy zależało na tym, aby zachować zasady znane z oryginału. Oznacza to, że większe skupiska zombie nie uświadczymy w losowych miejscach, tylko w tych konkretnie wyznaczonych przed deweloperów. Do tego celu powstały specjalne, ogromne hordy, których uświadczymy tylko w wybranych lokacjach. Największa z nich wygeneruje się na górze Bailey, gdzie spotkamy aż 670 rojów.

Bez wątpienia i tak nie brzmi to na łatwe zadanie. Zawsze pozostaje możliwość ucieczki przed przeciwnikami, jeżeli walka z nimi nas przerośnie. Mimo to, mod powinien się świetnie sprawdzić u graczy, którzy lubią wyzwania. Zawsze przecież znajdą się tacy, którzy powiedzą, że gra jest dla nich za łatwa. Warto zaznaczyć, że Aigmir stworzył parę wariantów swojej modyfikacji, aby dostosować swobodnie poziom trudności.

Modyfikację możecie pobrać stąd.