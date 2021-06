Ostatnia chwila, aby zgarnąć tani PS Plus. Wkrótce koniec wielkich promocji

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Macie ostatnią chwilę, aby zgarnąć tani abonament PS Plus. Wkrótce zakończą się spore promocje z okazji Days of Play 2021.

Od ponad dwóch tygodni trwa wydarzenie Days of Play 2021. Dzięki niemu możemy zgarnąć wiele gier w dobrej cenie. Dodatkowo Sony zadbało o promocje na PS Plus w wybranych elektromarketach i PlayStation Store.

Days of Play dobiegają jednak końca. Możemy skorzystać z promocji tylko do 9 czerwca, więc jeśli zależy Wam na rocznej subskrypcji PS Plus w korzystnej cenie, macie ostatnią chwilę na jej zakup.

Tani abonament PS Plus zgarniecie w następujących sklepach:

W tym miejscu warto też przypomnieć, że możemy już pobierać gry z czerwcowej oferty PlayStation Plus. Subskrybenci usługi zyskali dostęp do trzeci ciekawych produkcji:

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

Star Wars: Squadrons (PS4)

Operation: Tango (PS5)

Jeśli spóźnicie się na promocje w elektromarketach, wpadnijcie do naszego działu z promocjami. Obecni i niedoszli Plusowicze znajdą tam często korzystne okazje, które pozwolą tanio aktywować lub przedłużyć abonament.