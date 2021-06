Splinter Cell, The Division i Ghost Recon w jednej grze. Wyciekły zrzuty ekranu z nowego tworu Ubisoftu

Ubisoft rzekomo szykuje wyjątkowo nietypowy projekt. Nowa gra firmy zawiera postacie ze Splinter Cell, The Division i Ghost Recon.

Na Twitterze pojawił się ogromny przeciek z nowej produkcji Ubisoftu. Gra nazwana BattleCat wygląda jak Overwatch łączący w sobie kilka marek Ubi. W produkcji pojawią się postacie ze Splinter Cell, The Division i Ghost Recon. BattleCat ma ukazać się na PC i nieokreślonych konsolach.

Co więcej, na zrzutach ekranu widzimy, że to wieloosobowa gra FPS z nastawieniem na rozgrywkę drużynową. Póki co konkretów odnośnie rozgrywki brak, ale wygląda to właśnie jak coś na wzór Overwatch czy innego hero-shootera. Być może BattleCat ma być bardziej casualowym wyborem dla osób, którym nie odpowiada Rainbow Six Siege.

Powstanie BattleCat jest zapewne następstwem aktualizacji strategii Ubi. Firma niedawno ogłosiła, że zamierza skupić się na grach-usługach, które docelowo będą darmowe. BattleCat wygląda właśnie jak tytuł F2P, który będzie rozwijany przez lata. Oczywiście jeśli się dobrze przyjmie.

O ile sam pomysł na grę może się podobać, z całego serca współczuję fanom Splinter Cell. Ubisoft ponownie pokazuje, że Sam Fisher i spółka służą firmie jako dodatek do pozostałych marek. O ile Splinter Cell powróci w formie nowej gry VR, wciąż brak wieści o kontynuacji serii.

Poniżej znajdziecie udostępnione w sieci zrzuty ekranu z BattleCat.