Nowe zbroje dla redańskiej armii i nie tylko. Oto zestaw strojów dla wielu frakcji w Wiedźmin 3

Powstała modyfikacja Faction Appearance Projekt, która wprowadza do Wiedźmin 3: Dziki Gon nowy ubiór wielu frakcji, które spotkamy w grze. Autor wziął pod uwagę uwagę oryginalne lore, dlatego jest to dodatkowy powód, by zainstalować tego moda.

Wśród wiedźmińskiej społeczności znajdą się tacy, co wytykają serii gier z Geraltem niespójności z oryginalnymi książkami autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Między innymi dla takich osób powstało opisywane w tym artykule fanowskie rozszerzenie, które zmienia wizerunek wielu NPC napotkanych w świecie gry.

Scoutbr0, autor FAP, skupił się w swoim projekcie na dodaniu masy nowych ubiorów dla wielu frakcji lub poprawieniu niedoróbek ich wyglądu. Dotyczy to redańskiej armii, kościoła wiecznego ognia i zakonu płonącej róży. Twórca ma w planach wprowadzić zmiany wizerunku również dla żołnierzy Temerii. Bez wątpienia jest naprawdę różnorodnie, co możecie zobaczyć na poniższych screenach.

Faction Appearance Project możecie pobrać stąd.

