Nowe wieści o drugim dodatku do Assassin’s Creed Valhalla. Francja czeka na podbój

Do sieci wyciekły informacje o drugim dodatku do Assassin’s Creed Valhalla. Poznaliśmy wstępny zarys fabuły i parę konkretów.

Valhalla rozwija się w najlepsze. Niedawno ukazał się pierwszy dodatek, który zebrał przy okazji przyzwoite oceny. Ubisoft ma w zanadrzu jeszcze przynajmniej jedno rozszerzenie, które ma ukazać się w tym roku. Mowa oczywiście o Oblężeniu Paryża.

Znany youtuber i przy tym informator związany z serią Assassin’s Creed dokopał się do nowych informacji o dodatku. J0nathan ujawnił między innymi zarys fabuły, który znajduje się w plikach Assassin’s Creed Valhalla.

Na południu, po raz pierwszy od stu lat, królestwo Francji zjednoczyło się pod rządami jednego króla. Karol (III – red. ) Otyły, prawnuk Karola Wielkiego, prowadzi teraz powolną wojnę z Nordykami we Francji. Anglia może być następna. Ravensthorpe musi pozyskać nowych sojuszników we Francji, by uniknąć groźby wojny. Do portu w Ravensthorpe przybędzie gość, który rozpocznie tę przygodę. – synopsis dodatku znalezione przez j0nathana

Dodatkowo pojawiły się inne, ciekawe wieści. Historię Oblężenia Paryża umiejscowiono w 885 roku, czyli około 8 lat po wydarzeniach z podstawowej wersji gry. Co więcej, w dodatku rzekomo nie pojawią się Ukryci, czyli pierwsze wcielenie zakonu asasynów. Na ten moment to wszystkie informacje, jakie udostępnił informator.

J0nathan to wiarygodne źródło przecieków z Assassin’s Creed. Regularnie ujawnia on nowe informacje o dodatkach i aktualizacjach do Valhalli.

Nie znamy jeszcze oficjalnej daty premiery. PlayStation Store wskazuje na debiut 9 listopada bieżącego roku, ale prawie na pewno jest to data tymczasowa. Na informacje od Ubisoftu musimy jeszcze poczekać.