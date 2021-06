Do sieci trafiło nowe nagranie z gameplayem z Bleak Faith: Forsaken. To gra, która mocno przypomina połączenie wszelkich souls like’ów oraz gier z serii Assassin’s Creed. Co ciekawe, wyróżnia ją mroczna stylistyka fantasy zahaczająca o cyberpunkowe motywy.

Na poniższym nagraniu możecie zobaczyć, jak prezentuje się gameplay z gry. Nie zabrakło w środku przerywnika filmowego, który pokazuje rozbudowany świat Bleak Faith: Forsaken. Twórcy połączyli ze sobą wiele różnych designów, które mogłyby do siebie nie pasować na pierwszy rzut oka. Jak się okazuje, deweloperzy podołali i stworzyli niecodzienne połączenie mrocznego fantasy i zaawansowanej technologii.

Moją uwagę szczególnie przykuł naprawdę świetny projekt postaci. Mechaniczne elementy prezentują się na bohaterach niezwykle dobrze, a moje serce skradła istota, której głowa przypomina budową koszykowy uchwyt na mikrofon.

Gameplay z pewnością przypomina wszelkie gry związane z serią Dark Souls. Nie zabrakło jednak elementów znanych z najpopularniejszego cyklu od Ubisoftu. Elementy wspinaczkowe i skradankowe wypadają równie dobrze, dlatego produkcja powinna znaleźć miejsce w bibliotece naprawdę wielu graczy. Niepokoi mnie jednak fakt, że mamy do czynienia tutaj z grą niezależną. Obawiam się, że długość kampanii będzie mogła nas nie zadowolić, ale mam nadzieję, że moje przypuszczenia okażą się nieprawdą.

Premiera produkcji została zaplanowana przez twórców na ostatni kwartał 2021 roku. Obecnie deweloperzy planują wydać na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 i PS5. W tej chwili możecie dodać ją do swojej listy życzeń na platformie Steam. Co sądzicie o tym niecodziennym tworze? Szczerze mówiąc, bardzo przypadł mi do gustu i z niecierpliwością będę czekał na więcej materiałów.