Twórcy przypominają o pokazie Battlefield 6. Już wiemy, gdzie zobaczymy livestream

Na oficjalnym profilu twórców Battlefield 6 właśnie został opublikowany tweet z linkiem do pokazu rozgrywki z gry. Dowiedzieliśmy się tym samym, że livestream odbędzie się tylko na jednej z platform streamingowych.

Cóż, twórcy Battlefield 6 już nas przyzwyczaili do tego, że niespodziewanie przekazują fanom informacje na temat swojej produkcji. Taka sytuacja miała miejsce dosłownie przed chwilą. Po kilku dniach oczekiwania nareszcie otrzymaliśmy informacje, gdzie zobaczymy pierwszy oficjalny pokaz materiałów z gry. Okazuje się, że zobaczymy go jedynie na YouTube i prezentacja ominie popularny serwis Twitch. Ciekawi mnie, dlaczego twórcy z niego zrezygnowali. Czyżby to z powodu niedawnych kontrowersji wokół tej strony? Bardzo możliwe.

Transmisję z gry będziecie mogli obejrzeć, śledząc ten link lub bezpośrednio w oknie poniżej. Pokaz został zaplanowany na 9 czerwca na godzinę 16:00 czasu polskiego. Nie wiadomo jeszcze, jak długo będzie trwać, jednakże spodziewajmy się pokaźnej dawki informacji na temat gameplayu. Miejmy nadzieję, że potwierdzi się wyciek informacji, o którym dzisiaj pisaliśmy tutaj.

Szczerze mówiąc, nie mogę się już doczekać najbliższej środy. Jeżeli plotki się potwierdzą, gracze będą mieli do czynienia z naprawdę największą odsłoną cyklu. Ogromne mapy, masa świetnych usprawnień i ponowne użycie systemu Levolution są moim zdaniem czymś, co skłoni graczy do zakupu. Ciekawi mnie jednak to, czy gra rzeczywiście będzie aż tak duży nacisk stawiać na elementach współpracy między naszymi kolegami z drużyny. Jeśli tak będzie, nie każdemu może się to spodobać. Jako weteran CS:GO z ponad 1600 godzinami w tej grze, z chęcią się na coś takiego skuszę.

Jakie są Wasze oczekiwania wobec BF6? Pochwalcie się w komentarzach.