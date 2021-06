Kolejny olbrzym na PS5. Znamy rozmiar Final Fantasy VII Remake Intergrade

Wiemy, ile miejsca na dysku zajmie Final Fantasy VII Remake Intergrade. Posiadacze PS5 powinni uporządkować dyski swoich konsol przed premierą.

Do sieci wyciekł rozmiar podwójnie odświeżonego Final Fantasy VII na PS5. Gracze chcący ograć Remake Intergrade powinni przyszykować sporo miejsca na dysku. Zgodnie z informacjami PlayStation Game Size, gra waży aż 81.338 GB w wersji US. W Japonii i Azji rozmiar gry to około 78 GB. Co więcej, dane te nie uwzględniają aktualizacji Day One. Oznacza to, że produkcja może zająć jeszcze więcej miejsca na dysku.

Premiera Final Fantasy VII Remake Intergrade nastąpi 10 czerwca. Na szczęście chętni gracze będą mogli pobrać grę już 8 czerwca, aby przygotować się na premierę. Jeśli złożyliście pre-order i macie dość wolny internet, warto zainteresować się taką opcją.

Co ciekawe, FFVII Remake na PS5 waży więcej, niż przypuszczano. Do tej pory PlayStation 5 chwaliło się nowym systemem kompresji plików, który mocno redukował rozmiary wybranych gier. W tym przypadku niewiele on pomógł, bowiem FFVIIR waży na PS4 niecałe 86 GB. O ile poprawa jest widoczna, tak nie jest przy tym specjalnie zachwycająca.

Wersja Intergrade wzbogaca oprawę produkcji i wprowadza nowy epizod z Yuffie. Dla fanów Finala będą to miłe dodatki, a dla osób zastanawiających się nad zakupem odświeżenia, dodatkowe argumenty stojące za zakupem. Poniżej znajdziecie finalny zwiastun gry.