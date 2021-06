Far Cry 6 pobawi się perspektywą graczy. Personalizacja postaci ma sens

Far Cry 6 pozwoli graczom dokładnie obejrzeć swoją postać. Współtwórca gry wspomniał, że tytuł będzie czasem zmieniał perspektywę.

Nowe Far Cry zapowiada się wyjątkowo intrygująco. O ile mamy tu do czynienia z oklepaną formułą serii, Ubisoft pokusił się o kilka bardziej lub mniej pożądanych zmian. Jedna z nich dotknie perspektywy gracza.

Narrative Director gry, Navad Khavari, udzielił wywiadu serwisowi GameSpot. Deweloper opowiedział w nim o zmianie widoku z FPP na TPP, która będzie występowała w określonych momentach zabawy.

W trakcie gry będziemy mogli wielokrotnie spojrzeć na naszą postać w pełnej krasie. Oznacza to, że personalizacja naszego bohatera będzie miała w Far Cry 6 większy sens, niż w poprzedniej odsłonie serii.

W przerywnikach, (perspektywa trzeciej osoby – red. ) to coś, co zespół wypróbował już na początku i było to zaskakująco płynne. Od razu poczuliśmy, że zapewnia to więcej połączenia z podróżą Dani (…).

Gracze będą mogli również obejrzeć swojego dostosowanego protagonistę w tych realistycznych przerywnikach. W Obozach Partyzanckich gracze będą mieli okazję zobaczyć w pełni spersonalizowaną postać, od plecaka po ubrania.

– napisał Navid Khavari w rozmowie z GameSpot