Battlefield 6 może mieć zupełnie inny tytuł. Wyciekł fragment okładki

Na oficjalnym Discordzie Toma Hendersona doszło do opublikowania niepotwierdzonych informacji na temat Battlefield 6 przez jednego z tamtejszych użytkowników. Jedną z ważniejszych jest fragment okładki gry, który wskazuje na zupełnie inny tytuł.

Już w tym tygodniu nareszcie zobaczymy oficjalny pokaz Battlefield 6. Jak się okazuje, najpewniej gra będzie się jednak nazywała zupełnie inaczej. Sam Tom Henderson, który jest odpowiedzialny za znaczą większość przecieków na temat tego tytułu, mówił dotychczas o nazwie gry po prostu „Battlefield”. Poniżej możecie zobaczyć fragment najprawdopodobniej okładki gry. Czyżby nowy BF to jednak Battlefield 2042?

Co ciekawe, jeżeli powyższy screen jest prawdziwy, to produkcja trafi idealnie swoim okresem między realia Battlefield 1942 i Battlefield 2142. Rocznik 2042 potwierdzałby niedawne plotki, które mówiły o niedalekim wybiegu w przyszłość w najnowszej odsłonie cyklu. Czy to się okaże prawdą? Powinniśmy się o tym dowiedzieć w zasadzie już za 2 dni, kiedy to nareszcie zobaczymy rozgrywkę z gry.

Szczerze mówiąc, jestem w stanie uwierzyć w wiarygodność tego przecieku. Szkoda, że w momencie pisania tego newsa sam Tom Henderson nie odniósł się do tych informacji. Bez wątpienia jest on obecnie najbardziej wiarygodnym źródłem, aczkolwiek tak naprawdę będziemy mogli to potwierdzić dopiero na wcześniej wspomnianym pokazie. Sam nie mogę się go już doczekać, bo ostatnie tygodnie nie przyniosły nam praktycznie żadnej potwierdzonej informacji w temacie nowej części serii.