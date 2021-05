Growe podsumowanie dnia – 19 najciekawszych newsów

Nareszcie piątek i tym samym początek weekendu. Ten dzień obfitował w wiele ciekawych informacji ze świata gier. Darmowe tytuły, nowości ze w temacie konsol i wiele więcej. Nie przedłużając, oto kolejne growe podsumowanie dnia.

Dzisiaj na łamach naszego serwisu opublikowaliśmy wiele informacji odnośnie konsol obecnej generacji. Bez wątpienia warto zainteresować się darmowymi tytułami, które za niedługo trafią do w ręce graczy dzięki akcji Play at Home. Dowiedzieliśmy się również o ciepłym przyjęciu PS5 wśród deweloperów z całego świata. O dziwo, to nie ten sprzęt dominuje w rankingu sprzedaży w ostatnim czasie.

Piątek zaoferował tez garść newsów na temat nadchodzącego Ratchet & Clank: Rift Apart. Gra wykorzysta technologię wykorzystaną przy innej produkcji Insomniac Games. Oprócz tego deweloperzy naprawdę postarali się, ponieważ upchnęli swój tytuł w naprawdę małej ilości gigabajtów.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.