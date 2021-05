Xbox Game Pass pozostawia PS Plus Collection daleko w tyle. Kolejna gra w abonamencie na premierę

Do abonamentu Microsoftu dołączy kolejna gra dostępna od razu w dniu jej premiery. Bibliotekę usługi Xbox Game Pass poszerzy Dungeons & Dragons Dark Alliance, które przenosi kultowy system RPG na konsole i PC.

Microsoft wraz ze swoim „Netflixem do grania” coraz detronizuje Sony i jego PS Plus Collection. Abonament giganta z Redmond w zawrotnym tempie rośnie w siłę, dlatego nikogo nie zdziwi, że z usługa cały czas się rozwija. Amerykańska firma próbuje przekonywać do siebie kolejnych, potencjalnych abonentów. Między innymi robi to przy pomocy dodawania do Game Passa produkcji w dniu ich premiery.

Jak się okazuje, Microsoft na swoje game-passowe podwórko przyjął Dungeons & Dragons Dark Alliance. To dynamiczna gra fantasy TPP osadzona w kultowym uniwersum znanym z prawdopodobniej najpopularniejszego systemu RPG. Twórcy zdecydowali ubrać ją w lekko prześmiewczy klimat, jednakże produkcja zachowuje przy tym ducha znanego z oryginalnego dzieła. Gra pozwoli na rozgrywkę samemu lub w trybie kooperacji w maksymalnie czterech graczy. Na pewno tym bardziej odda ducha pierwowzoru. Premiera D&D Dark Alliance już 22 czerwca 2021 roku.

Tym bardziej teraz naprawdę warto zainteresować się opłaceniem Xbox Game Pass, ponieważ mamy do czynienia z tytułem, który ma w normalnej sprzedaży kosztować około 40 dolarów. W związku z tym skorzystanie z abonamentu Microsoftu wydaje się dobrym pomysłem. Szczególnie, gdy możemy go sprawdzić, płacąc jedynie 4 zł za pierwszy miesiąc.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.