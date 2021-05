Oto czas przejścia Assassin’s Creed Valhalla Gniew Druidów

Pierwszy dodatek do Assassin’s Creed Valhalla nie należy do najkrótszych. W sieci pojawiają się informacje o tym, ile zajmuje jego przejście

Rozszerzenie do Valhalli trafiło do graczy i wszyscy mogą już zapoznać się z nową przygodą. Osadzony w Irlandii dodatek zebrał całkiem pozytywne oceny, choć zdecydowanie nie spodoba się wszystkim graczom. Recenzenci narzekają na brak znaczących nowości, więc jeśli Valhalla pod koniec już Was męczyła, Gniew Druidów tego magicznie nie odmieni.

Niemniej jeśli jednak spodobała Wam się podstawowa przygoda, znajdziecie tu sporo dodatkowej zawartości. Jak podaje The Gamer, ukończenie dodatku na normalnym poziomie trudności i bez wielkiego pośpiechu powinno zająć około 12 godzin. Główna historia jest rozbita na około 20 różnych zadań. Na niedobór fabuły raczej nie ma co narzekać.

Rzecz jasna dodatek wprowadza też aktywności poboczne. Da się z niego wycisnąć znacznie więcej i fani Assassin’s Creed Valhalla będą mieli dużo do roboty. Kto wie, może Ubisoft przygotuje nawet aktualizacje rozszerzenia, które wprowadzą jeszcze więcej zawartości do Irlandii? Okaże się z czasem.

Tak czy inaczej wygląda na to, że jeśli chcecie jeszcze trochę pograć w Valhallę, dodatek najwyraźniej spełni Wasze oczekiwania i wprowadzi nowe tereny oraz historie do produkcji. Teraz pozostaje nam tylko czekać na informacje o kolejnych rozszerzeniach do gry.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.