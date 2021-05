BioWare rozważy przywrócenie wyciętego trybu do Mass Effect Legendary Edition

Istnieje szansa, że BioWare przywróci do Mass Effect Legendary Edition usunięty tryb. Twórcy oczekują na opinie graczy odnośnie odnowionego zestawu gier.

Odświeżone przygody komandora Shepard wreszcie trafiły na rynek. W sieci znajdziemy już nawet pierwsze recenzje, a gracze mogą przypomnieć sobie (lub przejść po raz pierwszy) kultową trylogię od BioWare.

O ile Mass Effect Legendary Edition jest wypełnione zawartością, tak grze brakuje pewnego malutkiego DLC i jednego większego trybu. W przypadku tego drugiego mowa rzecz jasna o multiplayer do Mass Effect 3. Rywalizacyjny moduł nie trafił do Legendary Edition, co ewidentnie nie spodobało się niektórym graczom. Widać to nawet po niektórych recenzjach.

Jest jednak szansa, że BioWare przywróci multik do zremasterowanej trylogii. Dyrektor projektu, Mac Walters, zapytany w wywiadzie o multiplayer, stwierdził, że absolutnie nie wyklucza jego dodania. BioWare czeka jednak na odzew fanów. Jeśli wielu graczy zechce sprawdzić tryb sieciowy, wówczas studio podejmie decyzję, czy jest w stanie zrealizować jego odnowienie.

Nigdy bym temu nie odmówił. Chcemy zobaczyć jak Legendary Edition się przyjmie i jakie jest zapotrzebowanie na multiplayer. Wtedy też zadamy sobie pytanie, czy mamy wystarczające zasoby i czas, by podnieść go do poziomu jakości, jakiego oczekujemy my i fani. – powiedział Mac Walters w wywiadzie z CNET

Na ostateczną decyzję BioWare przyjdzie nam więc trochę poczekać, ale zdecydowanie nie możemy wykluczać późniejszego wprowadzenia trybu multiplayer z ME3 do zestawu. Ostatnie słowo należy do twórców i wydawcy.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.