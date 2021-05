Ratchet & Clank: Rift Apart zajmie niewiarygodnie mało miejsca na dysku

Do sieci trafiły oficjalne informacje na temat ilości miejsca, które będziemy potrzebowali na instalację Ratchet & Clank: Rift Apart. W większości przypadków nie skończy się to sprzątaniem na dysku, bo gra zajmie bardzo mało.

Bez wątpienia Insomniac Games w ostatnich latach nabrało ogromu doświadczenia w temacie produkcji gier. Jeszcze dzisiaj pisaliśmy o wykorzystaniu ich technologii ze Spider-Mana w Ratchet & Clank: Rift Apart, a teraz dowiedzieliśmy się o kolejnym sukcesie związanym z pracą nad tytułem. Okazuje się, że deweloperom udało się stworzyć tę niewiarygodnie piękną grę tak, aby nie pochłonęła ogromnej ilości gigabajtów na dysku.

Wchodząc na Prospero Patches, dowiemy się o naprawdę dobrych informacjach. Najnowsza odsłona przygód Ratcheta i Clanka zajmie jedynie 39,3 GB. Jak się okazuje, produkcja została już dzisiaj wgrana na serwery Sony, abyśmy nie było problemów z jej pobraniem na premierę. Na pewno wielu graczy odetchnie z ulgą, ponieważ zakup gry nie zmusi ich do czyszczenia pamięci konsoli.

Przypomnijmy, że w najnowsze dzieło Insomniac Games zagramy już 11 czerwca 2021 roku. Gra zadebiutuje tylko i wyłącznie na konsoli PS5 i wykorzysta wiele z jej możliwości. Między innymi podczas ogrywania produkcji doświadczymy praktycznie niewidocznych czasów ładowania.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.