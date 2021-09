DoGRYwka – PS Plus na wrzesień już do pobrania, Alan Wake znów poświeci latarką, a wikingowie z AC Valhalla popłyną nową rzeką

Jeśli nie mieliście czasu przeczytać wszystkich naszych newsów, to nic straconego. Zapraszamy do naszej codziennej DoGRYwki!

We wrześniu zdecydowanie nie możemy narzekać na nudę. Dzisiaj PlanetaGracza, zresztą jak każdego dnia, przygotowała dla Was porcję najważniejszych newsów z branży. W żołnierskich słowach. Zwracamy szczególnie uwagę na powrót Alana Wake’a. Okazuje się, że remaster pierwszej części jest w drodze i będzie miał premierę jeszcze tej jesieni.

Do Assassin’s Creed Valhalla pojawiła się aktualizacja 1.3.1, w której znajdziecie trzy nowe rzeki, kolejne nagrody, dodatkowe ulepszenia budynków i statków oraz wiele więcej.

Dla tych, którzy czekają na „gry z plusa” jak na dostawy PS5, przypominamy że od dziś jest do pobrania wrześniowa oferta z trzema naprawdę fajnymi tytułami. Czy to oferta hot or not i co o niej sądzi nasza redakcja? Możecie przeczytać tutaj.

Pełne zestawienie newsów w ramach naszej DoGRYwki poniżej. Zapraszamy!