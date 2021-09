W sklepie Ubisoft czeka na graczy miły prezent. Wszyscy chętni mogą odebrać Far Cry 3 za darmo w wersji na komputery osobiste.

Czyżby Ubisoft chciał przygotować graczy na nadchodzącą najnowszą odsłonę z serii Far Cry? Być może. Dlatego wszyscy chętnie mogą zgarnąć Far Cry 3 za darmo w wersji na komputery. Warto zaznaczyć, że tytuł jest rozdawany w edycji standardowej. Spieszcie się, ponieważ promocja trwa do 11 września bieżącego roku. Grę możecie odebrać tutaj. Oczywiście wymagane jest posiadanie konta w usłudze Ubisoftu.

Kto nie miał przyjemności pograć w Far Cry’a 3, ten koniecznie musi nadrobić tytuł. Produkcja przez wielu jest uważana za jedną z najlepszych (jeśli nie najlepsza) z całej serii. Gracze pokochali setting gry, ale także, i chyba przede wszystkim, głównego antagonistę Vaasa. Każdy, kto grał, raczej pamięta słynny przerywnik filmowy, w którym Vaas wyjaśnia bohaterowi, czym jest szaleństwo. Scenarzyści naprawdę się postarali przy tworzeniu tej postaci.

Wymagania do Far Cry 3:

Minimalne wymagania

System operacyjny: Windows 7 (z SP1) lub Windows 8;

9.0c; Miejsce na dysku: 15 GB.

Zalecane wymagania

System operacyjny: Windows 7 (z SP1) lub Windows 8;

9.0c; Miejsce na dysku: 15 GB.

I jak skusicie się na Daleki Płacz 3?