Zmarł jeden z twórców God of War. To on wpadł na pomysł, który tak lubimy w grze

Deweloperzy z Santa Monica Studio poinformowali graczy o śmierci jednego ze swoich kolegów. George Mawle uczynił słynny topór Kratosa wyjątkowym.

Jeden z pracowników studia poprosił, aby gracze zwrócili uwagę na to, jak Mawle wpłynął na grę.

Jeśli kiedykolwiek czerpaliście przyjemność z rzucania i przywoływania toporu Lewiatan lub kręcenia łańcuchami Ostrzy Chaosu w GoW z 2018 roku, proszę, poświęćcie chwilę, aby docenić, że było to możliwe w dużej mierze dzięki pracy i energii George’a Mawle’a, który niestety zmarł 2 września 2021 roku.

Do przykrej wieści odniósł się publicznie również reżyser przygód Kratosa i Atreusa.

George był tak niesamowicie zabawną, inteligentną i ciepłą istotą ludzką. Był jednym z ojców feelingu Lewiatana. Bez jego ciekawości i intelektu nigdy nie byłoby tych chwil czystej radości, gdy przywołujemy do siebie topór.

Absolutnie łamie mi serce (to – red. ), że go nie ma.

– napisał reżyser God of War, Cory Barlog, na Twitterze