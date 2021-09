Jest strasznie i jest szybko. Zgarnijcie dwie darmowe gry na Microsoft Store

Wszyscy chętni mogą przypisać dwie darmowe produkcje w Microsoft Store. Jedna z nich to horror, z kolei druga to gra wyścigowa.

W Microsoft Store do odebrania są dwie darmowe gry: Shining Hotel: Lost in Nowhere oraz Mad Speed Race. Ta pierwsza dostępna jest na XONE i PC, z kolei MSR uruchomimy wyłącznie na komputerach osobistych. Co więcej, w obu przypadkach mamy ograniczony czas na przypisanie gier do konta. Oferta z Shining Hotel potrwa do 25 września, a Mad Speed Race do 18 września. Horror zgarniecie tutaj, a grę wyścigową tutaj.

Shining Hotel: Lost in Nowhere to psychodeliczny horror FPP, w którym głównym celem jest eksploracja tytułowego hotelu. Budzimy się samotni w opuszczonym pokoju, a w naszej głowie panuje pustka. Musimy dowiedzieć się, gdzie jesteśmy i co się stało. Jak zapewniają twórcy „historię przepełnia smutek i rozpacz”. Co ciekawe, produkcja charakteryzuje się wieloma zakończeniami, a decyzje, które podejmujemy, mają różne konsekwencje. Gra nie jest dostępna w języku polskim.

Mad Speed Race jest prostą grą wyścigową, która kładzie nacisk na zręczność gracza. Oprócz wygrania wyścigu musimy go również przetrwać, gdyż pojazdy są uzbrojone w różnorodne bronie i walczą między sobą. Wyposażymy własne auto m.in. w karabiny maszynowe, wyrzutnię rakiet czy miny i ruszamy do boju. W produkcji znajdziemy kilka różniących się od siebie map, po których przyjdzie nam się ścigać z innymi graczami. Gra nie jest dostępna w języku polskim.

To nie wszystko, co możecie dziś zgarnąć za darmo. W sklepie Ubisoft Far Cry 3 w wersji na komputery osobiste również jest rozdawany za free. Więcej informacji znajdziecie tutaj.