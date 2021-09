PS Now na wrzesień 2021 potwierdzone. Mocne tytuły, ale zabrakło jednej gry z przecieku

Poznaliśmy oficjalną ofertę PS Now na wrzesień 2021. Poprzedni przeciek potwierdził się też prawie w całości i zgarniemy mocne tytuły.

Pełną ofertą podzieliło się PlayStation na swoim blogu. Oto gry, które sprawdzimy w ramach PS Now na wrzesień 2021:

Tekken 7 (dopiero teraz dostępne w Europie; do 28 lutego 2022 roku)

Final Fantasy VII (1997)

Killing Floor 2

Windbound

Moonlighter

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Powyższa oferta prawie w pełni pokrywa się z przeciekiem z wczoraj. Jedyne różnice to brak Ghost of a Tale oraz fakt, że Pathfinder: Kingmaker jest dostępne w wersji Definitive Edition.

Co ciekawe, Ghost of a Tale pojawia się w tagach we wpisie PlayStation, więc możliwe, że zrezygnowano z tego tytułu w ostatniej chwili. Nie znamy powodów takiej decyzji, choć nie możemy wykluczać, że wspomniana gra trafi do PS Now w przyszłości. Póki co musimy zadowolić się wymienionymi wyżej grami.

Pamiętajcie, że PlayStation Now nie jest oficjalnie dostępne w Polsce. Korzystanie z usługi wymaga kombinowania. Jeśli więc spodobała Wam się oferta PS Now na wrzesień 2021, musicie trochę się nagimnastykować, aby uruchomić gry na swojej konsoli lub PeCecie. Da się to jednak zrobić.