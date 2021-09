EA szykuje nowe studio i możliwe, że poznaliśmy właśnie ważny szczegół

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Nowe studio pracujące pod skrzydłami EA znów pojawiło się w sieci. Tym razem dotarto do możliwej nazwy zespołu od gier z otwartym światem.

Jak zauważył redaktor VideoGamesChronicle, Electronic Arts zarejestrowało nazwę „Neon Black Studios”. Nazwa tyczy się zespołu, który ma zajmować się designem i produkcję gier wideo.

Warto przypomnieć, że Electronic Arts niedawno przedstawiło już swoje nowe studio. Tajemniczy zespół ma pracować nad grami z otwartym światem. Kieruje nim Kevin Stephens, który pełnił rolę szefa studia Monolith, które możecie kojarzyć z Shadow of Mordor i Shadow of War. Bardzo możliwe, że rzeczony zespół nazywa się właśnie Neon Black Studios. Nie możemy być tego jednak pewni i może też chodzić o inne studio.

Jeśli powyższa teorię się potwierdzi, nie spodziewajmy się, że pierwsza gra Neon Black jest już blisko. Wszystko wskazuje na to, że EA nadal rozbudowuje studio i rekrutuje deweloperów. Jeśli jakiś projekt już powstaje, to jest jeszcze w powijakach. Zapowiedź gry może być odległa o wiele, wiele miesięcy.

Niemniej jeśli zespół będzie gotowy, Elektronicy z pewnością go przedstawią. Powitanie nowego studia może być bardzo blisko, choć nadal przypuszczam, że trochę na to poczekamy. Przy okazji ogłoszenia istnienia tajemniczego zespołu potwierdzono, że Kevin Stephens nie musi się spieszyć z przygotowywaniem studia do produkcji.