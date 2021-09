PS Plus na wrzesień hot or not? Sony chyba się zreflektowało

Niedawno PlayStation ogłosiło ofertę PS Plus na wrzesień 2021. Postanowiliśmy ponownie podzielić się z Wami naszymi opiniami odnośnie gier, które już niebawem trafią do abonamentu.

W przeciwieństwie do ostatniego „hot or not?” tym razem Sony pozytywnie nas zaskoczyło. Kilkoro z nas uważa nawet, że dawno tak dobrych produkcji nie rozdawano w ramach Plusa.

PS Plus sierpień 2021 – oferta i nasza ocena gier

Jeśli przegapiliście ogłoszenie tytułów, które już lada moment trafią do subskrypcji, zachęcam zajrzeć tutaj. Znajdziecie tam krótkie omówienie każdej z gier, co pozwoli Wam jeszcze łatwiej zapoznać się z nimi. Poniżej znajdziecie ich listę:

Overcooked! All You Can Eat (PS5)

Hitman 2 (PS4)

Predator: Hunting Grounds (PS4)

Sony w tym miesiącu trafiło w mój gust! Jeszcze niedawno zastanowiłem się, czy by nie kupić Overcooked! All You Can Eat, a tutaj proszę jaka niespodzienka. W pierwszą część grałem ja, żona, córka, sąsiedzi… Tylko kota brakowało, ale ten akurat skończył niedawno na grillu. Taki suchar. Jak na przedstawiciela polskiego cebulionu przystało, pozostałe gry dodam do biblioteki, aby zapomnieć o nich jak Magda Gessler o czepku na głowie. Moja ocena PS Plus w tym miesiącu: 3,5/5 Robert Ocetkiewicz

Łysol, kucharz i brzydal – biorę wszystko! Tym razem Sony miło zaskoczyło grami w ofercie PS Plus. Hitman 2 obowiązkowy ze względu na kampanię fabularną i moje zamiłowanie do growego skrytobójstwa. A jak Agent 47 skończy wszelkie podduszanka, to… pewnie zgłodnieje. „Overcooked: Jesz ile chcesz” będzie zatem idealną odskocznią od brudzenia sobie rączek krwią. Zamiast tego potaplamy się w tortach i innych pysznościach. Warto dodać, że proponowana w Plusie zabawa w kucharza to zbiorcze wydanie dwóch odsłon serii Overcooked. Na koniec Sony proponuje Predator: Hunting Grounds i choć samo uniwersum do mnie przemawia, to „only multiplayer” już nie bardzo. Mimo wszystko dam Predatorowi szansę. Moja ocena PS Plus w tym miesiącu: 4/5 Dariusz Madejski

Nareszcie przyzwoita oferta! Odgrzany zestaw Overcooked z pewnością prędzej czy później trafi na moją konsolę i zostanie ograny przy najbliższej okazji. Hitman 2 siedzi z tyłu mojej głowy od dłuższego czasu, a skoro już wpadł do Plusa, to powędruje na szczyt kupki wstydu. Najmniej atrakcyjną częścią oferty jest dla mnie Predator: Hunting Grounds, ale choć brak czasu pożera moją chęć ogrania multików, chętnie po niego sięgnę w wolnej chwili. Według mnie PS Plus na wrzesień ma jeden z ciekawszych zestawów gier w tym roku. Moja ocena PS Plus w tym miesiącu: 4/5 Jakub Stremler

Uważam, że w tym miesiącu nie ma powodów do marudzenia. W Hitmana 2 i tak miałam prędzej czy później zagrać, więc miło, że Sony daje go w ramach abonamentu. Co-opy i gry multi interesują mnie mniej, ale mimo to po Overcooked sięgnę, bo uwielbiam taką stylistykę. Moja ocena PS Plus w tym miesiącu: 4/5 Dagmara Kottke

Sony chyba połączyło się z moimi falami mózgowymi. Dawno nie widziałem tak dobrej oferty Plusa. Osobiście jestem fanem kanapowego grania, więc składanka Overcooked idealnie wpasowała się w moje gusta. Nareszcie będę miał okazję ograć Hitmana 2, na którego od dawna ostrzyłem zęby. Jako wielki fan popkultury po prostu nie mogę przejść obojętnie czegokolwiek z Predatorem w tytule. Moja ocena PS Plus w tym miesiącu: 4,5/5 Michał Wieczorek

Z tych trzech tytułów najbardziej przypadł mi do gustu Hitman 2. Lubię skradanki, ale też kultową postać Agenta 47. Zresztą sama gra jest naprawdę niezła, więc cieszy mnie, że Sony oferuję tę odsłonę. Overcooked to również udany tytuł, lecz nie moje klimaty. Z pewnością spróbuje, ale bez żadnych oczekiwań. Z kolei Predator zupełnie mnie nie interesuje. Nie podoba mi się model rozgrywki, a także całe uniwersum, w którym osadzona jest gra. Moja ocena PS Plus w tym miesiącu: 3/5 Filip Górka

A Wy co uważacie o grach z PS Plus na wrzesień 2021? Hot or not? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach.