„Płotka jest koniem, a nie motorem”. Dwa nowe mody dla wierzchowca Geralta

W sieci pojawiły się dwa nowe mody do gry Wiedźmin 3, które skupiają się na Płotce, ale nie tylko. Obie zwiększają immersję rozgrywki.

Dzisiaj do zaprezentowania mamy dwie niewielkie modyfikacje do gry Wiedźmin 3. Obie lekko wpływają na rozgrywkę, ale także zwiększają immersję tytułu. Pierwszy mod to Slower Roach stworzony przez VHrodvitnir. Jak autor pisze w jego opisie: „Płotka jest koniem, a nie motorem”. Dlatego też twórca modyfikacji spowolnił Płotkę w galopie i kłusie. Dzięki temu prędkość jazdy konia jest bardziej naturalna i odpowiadająca rzeczywistości. Wolniejsze przemierzanie świata, pozwoli na spokojniejsze napawanie się widokami otoczenia. A te wciąż potrafią zapierać dech w piersiach.

Drugą modyfikacją jest Everything is on Roach, za którego odpowiada Mugi. Umożliwia korzystanie z ekwipunku, a także z mieczy wyłącznie w okolicy Płotki. Co więcej, juki konia są graficznie wzbogacone o dodatkowe uzbrojenie. Ta zmiana trochę utrudnia rozgrywkę (w końcu nie zawsze będzie się miało dostęp do ekwipunku i broni), ale dodaje więcej realizmu do gry. Jak pisze autor moda: „Wolę sposób, w jaki Geralt trzyma broń (w jukach) na trailerze Killing monsters niż cały czas na plecach.” Sądzę, że fanów takiego rozwiązania może być znacznie więcej.

Uważam obie modyfikacje na plus, choć na pewno będzie trzeba się do nich przyzwyczaić. Zwłaszcza do tej drugiej. Jednak dobieranie w dowolnym momencie potrzebnych przedmiotów i broni, jak to jest w podstawowej wersji gry, jest nierealistycznym komfortem. Przecież Geralt nie nosi wszystkiego w kieszeni, prawda? Z drugiej strony mod jeszcze bardziej pogłębia wiedźmiński aspekt przygotowań oraz planowania akcji.

Jak Wam się podobają takie propozycje? Koniecznie dajcie znać!