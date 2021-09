Zamiast Gran Turismo 7, na razie dostaniemy nową aktualizację GT Sport

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Gracze czekający na Gran Turismo 7 muszą uzbroić się w cierpliwość. Polyphony Digital szykuje za to aktualizację do GT Sport. Pojawi się ona za niedługą chwilę.

Rzeczony patch ma zadebiutować już 9 września. Niestety, deweloperzy póki co nie podzielili się konkretną listą nowości i zmian. Możliwości jest sporo, ale mamy pewną wskazówkę, która może sugerować, co znajdziemy w aktualizacji.

Łatka najpewniej zostanie udostępniona przed pokazem PlayStation Showcase 2021. Ten odbędzie się właśnie 9 września i właściwie pewne jest, że na konferencji pojawi się Gran Turismo 7. Co więcej, już wcześniej w sieci pojawiały się plotki o zbliżającej się becie gry. Przypuszczam, że aktualizacja GTS będzie miała z nią związek.

To jednak tylko jedna z opcji. Najpewniej wraz z aktualizacją zadebiutują bliżej nieokreślone nowości lub jedynie drobne poprawki do Gran Turismo Sport. Kto wie, może twórcy pokuszą się nawet o wprowadzenie nowego samochodu? Czas pokaże. Póki co możemy tylko spekulować.

Jeśli do dziś gracie w GT Sport, koniecznie miejcie ewentualne łatki na oku. Niewykluczone, że Polyphony Digital trzyma w zanadrzu jakąś niespodziankę. Fakt udostępnienia aktualizacji w dniu PlayStation Showcase 2021 tylko wzmacnia taką możliwość.