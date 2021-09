Zmarł aktor, który wciela się w ważną postać w Battlefield 2042

Wczoraj zmarł aktor znany z serialu The Wire, ale także z gry Battlefield 2042. Michael K. Williams miał 54 lata.

6 września 2021 znaleziono w brooklyńskim apartamencie ciało zmarłego Michaela K. Williamsa. Aktor miał 54 lata. Przyczyna śmierci nie jest znana, jednak w mieszkaniu znaleziono przyrządy do zażywania narkotyków, które mogą wskazywać na prawdopodobne przedawkowanie. Wciąż nie ma policyjnego oficjalnego komunikatu. Williams jest znany z drugoplanowych ról w serialach i filmach, ale także z gier, m.in. Battlefield 2042.

Występował w wielu serialach m.in. Zakazane imperium (Boardwalk Empire), Prawo ulicy (The Wire) czy Kraina Lovecrafta (Lovecraft Country). Pojawiał się także w filmach m.in. Wada ukryta (Inherent Vice), Assassin’s Creed, a także Gracz (The Gambler). Gracze mogą kojarzyć aktora z dwóch odsłon Battlefield 4 i 2042 oraz NBA 2K21. W strzelankach wcielał się w postać Irisha, udzielając swojej twarzy oraz głosu. Możecie go także zobaczyć w krótkim filmiku Battlefield 2042 Exodus. Bohater ma się pojawić w najnowszej odsłonie z cyklu Battlefield.

Niespodziewana śmierć aktora może wpłynąć na dalszy rozwój gry. Irish jest jednym z głównych dostępnych żołnierzy, którymi gracze mogą zagrać. W przyszłości twórcy nie będą mieć możliwości nagrania dodatkowych kwestii dialogowych, czy stworzenia materiałów wideo z tą postacią.