Resident Evil 3 Remake otrzymuje tajemnicze patche, które na razie są niedostępne. Informacje o nich pojawiają się na stronie SteamDB.

W bazie danych SteamDB pojawiły się jakieś niezapowiedziane aktualizacje do Resident Evil 3 Remake. Oczywiście patche nie są dostępne dla graczy, gdyż obecnie „znajdują się na zapleczu” (czyli dostęp mają wyłącznie posiadacze haseł, zapewne deweloperzy). Co ciekawe, ostatnia aktualizacja w grze pojawiła się… 14 miesięcy temu. Jak widać, od tamtego czasu do produkcji nie dodano żadnej nowej zawartości, ani poprawek. O co więc może chodzić z tymi patchami?

SteamDB

Przypomnijmy, że Capcom wypuściło demo RE 2 Remake kilkanaście miesięcy po premierze podstawki, w którym pojawił się występ cameo Nemesisa. Chodzi oczywiście o głównego złego bohatera w Resident Evil 3. Dzięki temu otrzymaliśmy wtedy wiarygodną wskazówkę dotyczącą kolejnego projektu twórców. Czyżby Japończycy chcieli zrobić podobną niespodziankę? Byłby to niezły sposób na zapowiedź wyczekiwanego przez fanów remake’u RE 4. Trzeba przyznać, że odświeżone wersje klasyków są naprawdę udane. Wiele osób docenia te produkcje, niezależnie czy są to nowi gracze, czy weterani serii.

Na obecną chwilę nie mamy żadnych oficjalnych informacji o tym, aby Capcom tworzyło odświeżoną wersją którejś z części. Wiemy za to, że deweloperzy pracują nad rozszerzeniem do RE: Village. Muszę jednak ostudzić zapał. Na tym kończą się wszelkie wiadomości dotyczące nowego DLC. Być może te aktualizacje zdradzą szczegóły o nadchodzącym dodatku? Nie wiadomo.

Na pewno musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na rozwój wydarzeń. Trzymajmy jednak kciuki, że niebawem dostaniemy informacje o odświeżeniu RE 4, a także DLC do RE: Village.