DoGRYwka – przeciek dodatku do Ghost of Tsushima, predykcje PS Plus i kiepskie wieści dla fanów Call of Duty

To był zdecydowanie ciekawy dzień dla wszystkich fanów gamingu. Poznaliśmy predykcje graczy dotyczące PS Plus, do sieci wyciekły wieści o dodatku do Ghost of Tsushima, a to dopiero początek świeżych wieści.

Poznaliśmy też kolejne konkrety z Call of Duty: Vanguard. Te nie są zbyt optymistyczne. Fanów PlayStation z kolei z pewnością ucieszy fakt, że kolejna redakcja potwierdziła termin konferencji Sony. Jakby tego było mało, każdy może odebrać za darmo jeden z lepszych dodatków do Battlefield 4. Dodatkowo zebraliśmy dla Was w jednym miejscu najciekawsze promocje ze Steam Summer Sale.

Te i inne wiadomości znajdziecie poniżej. Jeśli coś Was ominęło, gorąco zachęcamy do zapoznania się z każdym newsem. Działo się sporo i zdecydowanie jest co nadrabiać. Weekend zaczynamy z masą ciekawych informacji.