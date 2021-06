Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.

Zapraszamy na kolejny przegląd z ofertami PlayStation 5. Jeśli szukasz konsoli, dowiesz się tutaj, jakie są ceny, gdzie PS5 najtaniej i w jakim zestawie.

Można powiedzieć, że wrócił zasyp z ofertami PlayStation 5. Trzy ze sklepów w Polsce regularnie oferują po kilka różnych zestawów. Poniżej znajdziesz wszystko – ceny, listę elektromarketów z konsolami na stanie oraz linki do konkretnych ofert.

Pewnie jesteście ciekawi, gdzie konsola kosztuje najmniej. To też Wam podpowiemy. Zatem kto chętny na zakupy, niech przegląda poniższe oferty!

PlayStation 5 – gdzie kupię najtaniej?

Obecnie najniższa cena za PS5 obowiązuje w RTV Euro AGD. Tam za zestaw konsola + gra Ratchet & Clank: Rift Apart + abonament PlayStation Plus (3 m-ce) zapłacisz 2817 zł. Oto link bezpośrednio do tej oferty.

Najtańsza, nie zawsze znaczy najlepsza czy najbardziej opłacalna, więc pora teraz sprawdzić pozostałe opcje.

PS5 – aktualna oferta ze sklepów

Dostawa zamówień jest darmowa.

Żeby formalności stało się zadość, podrzucamy Wam jeszcze linki do stron, gdzie każdy ze sklepów umieszcza swoje zestawy z konsolami. Tam zawsze znajdziecie aktualna ofertę:

Czy tym razem udało się Wam wybrać idealny zestaw PS5 dla siebie? Jeśli nie, warto codziennie odwiedzać nasz dział z promocjami. Piszemy tam regularnie nie tylko o konsolach, lecz również o promocjach na gry, PlayStation Plus i akcesoria.